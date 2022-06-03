Об этом сообщает Харьковский городской совет.

Сообщается, что во время пресс-конференции 3 июня директора коммунальных предприятий "Харьковские тепловые сети", "Харьковводоканал", "Жилкомсервис" и "Комплекс по вывозу бытовых отходов" отметили, что предприятия не имеют финансовой возможности продолжать работу в бесплатном режиме.



Отмечается, что в течение 3 месяцев полномасштабной войны с харьковчанами не брали плату за коммунальные услуги. Работники коммунальных предприятий делали все возможное, чтобы даже в военных условиях город жил: ремонтировали трубопроводы, восстанавливали тепло- и водоснабжение, убирали дворы, вывозили мусор, запускали лифты и т.д.



Горсовет отмечает, что в результате массовых российских обстрелов многие объекты критической инфраструктуры были разрушены или получили повреждения. Чтобы подготовить город к новому отопительному сезону и как можно скорее восстановить поврежденную инфраструктуру, мэрия приняла решение возобновить оплату услуг ЖКХ.



Кроме того, сообщается, что по указу мэра Харькова Игоря Терехова все начисления за коммунальные услуги с 24 февраля по 1 июня будут списаны. Коммунальные предприятия произведут перерасчет, и уже в июле горожане получат квитанции с начислением за прошлый месяц. Кроме того, если харьковчане уже имели задолженность по оплате до 24 февраля, она также будет внесена в платежную квитанцию.



Тем жителям, которые оплачивали услуги во время 3 месяцев полномасштабной войны, произведут перерасчет и внесенные суммы учтут в качестве оплаты с 1 июня.



Как отмечает горсовет Харькова, тарифы на коммунальные услуги остаются неизменными.

Напомним, 2 июня в Харькове для 8 тыс. жителей микрорайона "Солнечный" возобновили газоснабжение, починив обстрелянные россиянами газопроводы

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