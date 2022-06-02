Об этом сообщили в телеграмме Харьковской ОВД.

"Специалисты АО "Харьковгоргаз" за несколько дней возобновили газоснабжение для 8 тыс. жителей микрорайона "Солнечный"", - отметили в ведомстве.

В результате российских обстрелов существенно пострадала газовая инфраструктура района.

"Специалисты Харьковгоргаза обследовали более 4 тыс. метров газопроводов среднего и низкого давления, заменили 150 м поврежденных газопроводов. Провели работы по сварке отверстий на газопроводах от обломков снарядов", - отметили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.

Сейчас ведутся работы в соседнем микрорайоне "Горизонт". Кроме того, в Золочеве устраняют повреждения на газораспределительных сетях. В Дергачах произвели ремонт и возобновили газоснабжение в 15 домах. В освобожденной Ольховской общине вернули газ в село Степанки. В самой Ольховке продолжают восстанавливать систему.

1 июня в Харьковской области кафиры убили женщину, еще восьмерых ранили и повредили школу.

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