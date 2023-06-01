В Харькове возобновил работу один из самых больших украинских книжных магазинов, не работавший с 24 февраля 2022 года
В Харькове 1 июня возобновил работу один из самых больших украинских книжных магазинов, не работавший с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года
Об этом сообщил директор всеукраинской сети книжных магазинов "КнигоЛенд" Игорь Зарудко.
"Сегодня мы наконец-то открыли книжный магазин в Харькове на (улице, – ред.) 23 августа. Книжный магазин не работал более года от 24 февраля 2022 года. Это один из самых больших (если не самый большой) книжный магазин в Украине. Приглашаю за книгами", - написал он.
"Благодарю ВСУ за возможность работать и развиваться", – добавил Зарудко и отметил, что на момент публикации сообщения в Харькове звучали звуки взрывов.
- Ранее сообщалось, что супруги переселенцев из Херсона открыли магазин в центре Ровно .
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