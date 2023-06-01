Об этом сообщил директор всеукраинской сети книжных магазинов "КнигоЛенд" Игорь Зарудко.

"Сегодня мы наконец-то открыли книжный магазин в Харькове на (улице, – ред.) 23 августа. Книжный магазин не работал более года от 24 февраля 2022 года. Это один из самых больших (если не самый большой) книжный магазин в Украине. Приглашаю за книгами", - написал он.

"Благодарю ВСУ за возможность работать и развиваться", – добавил Зарудко и отметил, что на момент публикации сообщения в Харькове звучали звуки взрывов.