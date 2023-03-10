В Харькове вернули свет около 60% домов, метро и наземный электротранспорт не работают
В Харькове по состоянию на 10 марта заживо около 60% домов, метро и наземный электротранспорт не работают. Энергетики продолжают ремонтные работы
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает пресс-служба горсовета.
"За ночь нам удалось заживить около 60% жилых домов. Но есть определенные трудности, и наши энергетики переключаются на еще одну линию электроснабжения. Надеемся, что в ближайшее время мы возобновим в Харькове нормальное электроснабжение", - сказал Терехов.
Он также отметил, что наземный электротранспорт и метрополитен не работают, однако курсируют муниципальные автобусы.
- Ранее в Укрэнерго сообщалось, что 10 марта в Житомирской и Харьковской областях применяют графики почасовых отключений электроэнергии.
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