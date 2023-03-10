Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает пресс-служба горсовета.

"За ночь нам удалось заживить около 60% жилых домов. Но есть определенные трудности, и наши энергетики переключаются на еще одну линию электроснабжения. Надеемся, что в ближайшее время мы возобновим в Харькове нормальное электроснабжение", - сказал Терехов.



Он также отметил, что наземный электротранспорт и метрополитен не работают, однако курсируют муниципальные автобусы.