В Харькове в течение 11-12 февраля будет действовать специальный график отключений электроэнергии
В Харькове и двух районах области 11-12 февраля будет действовать специальный график отключений электроэнергии
Об этом предупредила пресс-служба АО "Харьковоблэнерго" в facebook.
"В связи с последствиями ракетной атаки на критическую инфраструктуру региона в Харькове, Харьковском и Чугуевском районах 11-12 февраля вводятся специальные графики почасовых отключений. Обращаем ваше внимание, что продолжительность почасовых отключений составляет 6 часов для каждой очереди", - говорится. в сообщении.
Кроме того, также отмечается, что очереди в графике соответствуют адресам еженедельных графиков, отметили в облэнерго. Узнать, к какой очереди принадлежит конкретное здание, можно на сайте АО "Харьковоблэнерго", заполнив соответствующую форму в разделе "График почасовых отключений".
- Утром 10 февраля российская армия атаковала Украину ракетами: в нескольких областях есть попадания по инфраструктуре, также работала ПВО. В Харьковском районе 8 человек получили ранения.
- В результате атаки зафиксировали попадание в несколько объектов тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах.
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