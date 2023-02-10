В Харькове в течение 11-12 февраля будет действовать специальный график отключений электроэнергии

Об этом предупредила пресс-служба АО "Харьковоблэнерго" в facebook.

"В связи с последствиями ракетной атаки на критическую инфраструктуру региона в Харькове, Харьковском и Чугуевском районах 11-12 февраля вводятся специальные графики почасовых отключений. Обращаем ваше внимание, что продолжительность почасовых отключений составляет 6 часов для каждой очереди", - говорится. в сообщении.

Кроме того, также отмечается, что очереди в графике соответствуют адресам еженедельных графиков, отметили в облэнерго. Узнать, к какой очереди принадлежит конкретное здание, можно на сайте АО "Харьковоблэнерго", заполнив соответствующую форму в разделе "График почасовых отключений".