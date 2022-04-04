В Харькове в результате российского обстрела погибли четыре человека, среди 30 раненых - трое детей
В понедельник, 4 апреля, жертвами обстрела российских оккупантов стали четыре человека, еще 30 получили ранения
Об этом сообщает Полиция Харьковской области в facebook .
"В результате обстрела российскими оккупантами в Харькове четверо погибших и 30 пострадавших. Среди пострадавших трое детей 3, 5 и 17 лет. Всех доставили в больницы Харькова. Россия в своей животной ненависти к непокоренной Украине хочет все украинские города превратить в Бучу и Мариуполь", – заявили в полиции.
Отмечается, что все пострадавшие и погибшие - гражданские и не имеют никакого отношения к военным. На место трагедии прибыли следователи. Все последствия вражеских обстрелов задокументированы.
- В результате обстрела Слободского района Харькова 3 апреля, по предварительной информации, погибли 7 человек, 34 человека ранены .
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