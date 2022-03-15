В Харькове в результате российских обстрелов повреждены три жилых пятиэтажки, - ГСЧС

Об этом заявили в ГСЧС .



"15 марта около 11:00 в г. Харькове в результате обстрела повреждены три пятиэтажных жилых дома, в одном из которых разрушены квартиры с третьего по пятый этажи в одном подъезде, без последующего горения", - говорится в сообщении.



Спасатели спасли 21 человека, еще 12 эвакуировали.



ГСЧС привлекла 20 сотрудников и 8 единиц спецтехники.

Напомним, харьковские спасатели за 14 марта 34 раза выезжали на ликвидацию пожаров и завалов.