В Харькове в результате российских обстрелов повреждены три жилых пятиэтажки, - ГСЧС
15 марта войска РФ обстреляли три пятиэтажных жилых дома, ГСЧС спасла 21 человека
Об этом заявили в ГСЧС .
"15 марта около 11:00 в г. Харькове в результате обстрела повреждены три пятиэтажных жилых дома, в одном из которых разрушены квартиры с третьего по пятый этажи в одном подъезде, без последующего горения", - говорится в сообщении.
Спасатели спасли 21 человека, еще 12 эвакуировали.
ГСЧС привлекла 20 сотрудников и 8 единиц спецтехники.
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