В Харькове в очередной раз обстреляли ядерную установку физико-технического института
28 марта ядерная установка "Источник нейтронов" физико-технического института в Харькове попала под обстрелы российских войск
Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины в Facebook.
"По информации эксплуатирующей организации 28.03.2022 года примерно в 14:00 ЯПУ "Источник нейтронов" в очередной раз попала под обстрелы", - говорится в сообщении.
Там добавили, что здания и инфраструктура, расположенные на территории института, в том числе и установка, получили серьезные повреждения.
"Детально оценить масштабы повреждений и их влияние на ядерную и радиационную безопасность в настоящее время невозможно из-за интенсивных боевых действий, которые не прекращаются в районе расположения установки", - отметили в инспекции.
В Госатоме подчеркнули, что установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий и продолжение ее бомбардировки или обстрелов, может привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением прилегающих территорий.
- С начала нового вторжения российские войска неоднократно обстреливали ННЦ "Харьковский физико-технический институт". Там расположена опытная ядерная установка "Источник нейтронов".
- В последний раз установку обстреляли 26 марта.
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