В Харькове в очередной раз обстреляли ядерную установку физико-технического института

Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования Украины в Facebook.



"По информации эксплуатирующей организации 28.03.2022 года примерно в 14:00 ЯПУ "Источник нейтронов" в очередной раз попала под обстрелы", - говорится в сообщении.



Там добавили, что здания и инфраструктура, расположенные на территории института, в том числе и установка, получили серьезные повреждения.



"Детально оценить масштабы повреждений и их влияние на ядерную и радиационную безопасность в настоящее время невозможно из-за интенсивных боевых действий, которые не прекращаются в районе расположения установки", - отметили в инспекции.



В Госатоме подчеркнули, что установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий и продолжение ее бомбардировки или обстрелов, может привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением прилегающих территорий.

С начала нового вторжения российские войска неоднократно обстреливали ННЦ "Харьковский физико-технический институт". Там расположена опытная ядерная установка "Источник нейтронов".

В последний раз установку обстреляли 26 марта.