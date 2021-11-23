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В Харькове в ДТП с начала года погибли 165 человек, на несовершеннолетних составили 66 протоколов за нарушение ПДД

23 ноября, 2021 вторник
21:15
Криминал

С начала 2021 года в Харькове увеличилось количество погибших в ДТП и количество несовершеннолетних нарушителей ПДД по сравнению с предыдущим годом

Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Станислав Перлин.

"Не о чем говорить. 165 погибших в этом году. Есть, к сожалению, ужасная динамика увеличения – 150 в прошлом году и 165 погибших харьковчан сейчас. И среди них 8 детей, 6 из них погибли непосредственно на улицах. Это ужасные цифры . Если проанализировать, то это больше погибло, чем совершено умышленных убийств", - сказал Перлин.

Причиной 63% всех ДТП в Харьковской области было нарушение скоростного режима. Кроме того, увеличилось количество нарушений, которые совершили на дороге несовершеннолетние.

По словам руководителя Управления патрульной полиции Харьковщины Елены Стрижак, в 2021 году на несовершеннолетних составили 66 протоколов. В 2020 году их было пятьдесят.

"Мы проанализировали, какие это были протоколы. Протоколы составлялись на несовершеннолетних от 16 до 18 лет. То есть, это лица, которые отвечают на общих основаниях относительно тех нарушений, по которым они были привлечены. Но 3 случая было 15-летних - и у всех в трех случаях были вызваны родители в наше управление и привлечены были к ответственности", - сказала Стрижак.

  • Напомним, вечером 26 октября 2021 года в Харькове авто Infiniti на скорости влетело в легковушку Chevrolet на перекрестке: погиб водитель Chevrolet, трое пассажиров Infiniti получили травмы . За рулем Infiniti находился 16-летний Николай Харьковский. Впоследствии он признал свою вину в смертельном ДТП.
  • В четверг, 11 ноября, в Харькове автомобиль Toyota сбил двух несовершеннолетних на пешеходном переходе: дети получили травмы.
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