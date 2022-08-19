В Харькове установили первую остановку-укрытие

Об этом рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.

По его словам, в таком укрытии смогут разместиться до 30 человек. Остановка оснащена связью с диспетчером и Wi-Fi. Также в помещении разместили экран, на котором можно увидеть движение общественного транспорта.

"Это первая остановка. Вы знаете, что Харьков постоянно обстреливают. У нас были ужасные случаи, когда люди погибали на остановках, ожидая общественного транспорта, были ранены. И тогда я пообещал, что мы сделаем такую остановку, которая будет более или менее безопасной". Понятно, что от прямого попадания тяжелыми ракетами она не спасет или спасет частично. Но она сможет защитить от обломков РСЗО, а значит - спасти жизнь и здоровье людей", - рассказал мэр.

25 июля в Харькове представили безопасные остановки общественного транспорта. Тогда Игорь Терехов уточнил, что безопасные остановки планируется установить в 25 местах города.

Российские оккупанты ночью на 16 августа ударили ракетами по Харькову – прилетело в 5 из 9 районов города.

Утром 17 августа рашисты из Белгорода выпустили в сторону Харькова не менее 5 ракет. Одна из них попала в Слободской район города.

Вечером 17 августа российский агрессор ударил по жилому дому в Салтовском районе Харькова.

Вечером 18 июнястало известно , что число погибших в результате обстрелов Харькова возросло до 17 человек, в том числе 13-летний подросток. Также 42 мирных жителя ранены.

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