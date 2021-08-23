В Харькове установили памятную доску Кернесу

Об этом сообщает Depo.Харьков .

Церемония открытия была приурочена ко Дню города.

В церемонии приняли участие около 300 граждан, а также руководство горсовета, облсовета и ОГА.

Табличка установлена у главного входа в здание Харьковского городского совета. На ней изображены станция метро "Победа", сквер "Стрелка", памятник богине Нике на площади Конституции и тому подобное.

Доску открыли и. о. мэра Игорь Терехов и сын бывшего мэра Кирилл Кернес.

Напомним, что городской голова Харькова Геннадий Кернес умер от осложнения коронавируса.

В честь умершего мэра Харькова Геннадия Кернеса в городе планируют назвать проспект и станцию метро, а также установить ему памятник.

14 июля Кернес посмертно стал почетным гражданином Харькова