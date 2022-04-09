В Харькове усилились обстрелы, враг переключился на новые районы города, – депутат районного совета

О ситуации в Харькове рассказал Богдан Ткачук, глава фракции Харьковского районного совета в эфире Еспресо TV



Глава фракции сообщил: "У нас происходит усиление обстрелов последние двое суток, перед этим где-то неделя было более-менее тихо. Обстреливалась Северная Салтовка, это уже у них постоянная работа, они по ней лупят, нет живого места на Северной Салтовке. Сейчас они переключились. за последние два дня на другие районы города это Павлово поле, Холодная гора, Алексеевка. К градам добавилась тяжелая артиллерия 152-й, возможно, и 203-й калибр, которые в ночь сегодня и сейчас утром открывают огонь по каким-то важным объектам, как они считают.На самом деле, пострадали дома, улицы, спортивные клубы – все подряд. Эта ночь была немного тяжелая. Всю ночь шли выстрелы, взрывы, где-то пылало. Харьков держится."



"Я общаюсь с нашими военными и с гражданскими, могу сделать свой вывод. Перспектив у врага нет никаких на это время, наши ребята стоят четко, линия фронта поняла и эти все попытки, по-моему, и говорят наши военные, это отвлечение наших сил на оборону города.А основные их наступательные действия, если они будут, это тот же Волчанск в направлении мимо Харькова.Штурмовать и окружать это бесперспективно, это будет самоубийственная ситуация.Никто им ни шагу земли не отдаст, уже за Харьков я молчу. То, что они его могут разрушить, мы понимаем, это тактика рашистских войск" – отметил Богдан Ткачук.

Напомним, 8 апреля боец ТрО Харькова Юрий Корсунов сообщил , что ВСУ отгоняют врага от Харькова, захватчикам уже труднее обстреливать город