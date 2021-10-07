В Харькове усилили карантин, - заместитель мэра

Об этом сообщила заместитель городского головы Харькова по вопросам здравоохранения Светлана Горбунова-Рубан в эфире Радио НВ.

"(Ограничения касаются) учреждений в которых бывают харьковчане - театры, кинотеатры, учреждения массового пребывания людей. Мы просим 50% заполненности. И ставим условия перед работниками учреждений, они все должны быть вакцинированы. Кроме того, предоставляем им право проверять документы людей - справки о проведенной полной вакцинациюи, сертификаты тех, кто будет приходить смотреть кино или спектакль", - отметила Горбунова-Рубан.

По ее словам, ежедневно в городе вакцинируют более пяти тысяч человек.



В Харькове сделано 357 тыс. прививок, а более 146 тыс. харьковчан получили две дозы вакцины.

По состоянию на утро 7 октября Минздрав сообщил, что 12 областей соответствуют "оранжевой" зоне адаптивного карантина.