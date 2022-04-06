В Харькове уничтожено и повреждено более 1,5 тыс. домов, но город готов давать отпор врагу, - Терехов
В городе в результате действий российской армии уничтожены или повреждены более полутора тысяч домов
Об этом в эфире марафона новостей ведущих телеканалов сказал мэр Харькова Игорь Терехов, передает Укринформ.
"1516 домов на сегодняшний день разрушены и нужно будет нам восстанавливать после нашей победы", - сказал Терехов.
Он отметил, что Харьков продолжают ежедневно обстреливать – и днем, и ночью. В то же время "город живет": работают магазины, некоторые рынки, кофейни, небольшие ресторанчики.
Терехов подчеркнул, что Харьков укреплен как никогда, и военные и терроборона готовы давать отпор врагу. Всеобщей эвакуации не объявлялось, подчеркнул мэр.
- Напомним, вчера из разрушенного "Фельдман Экопарка" в Харькове началась эвакуация : четырех животных, которых могли усыпить, уже вывезли.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.83
-
EUR
Покупка 31.93Продажа 32.74
- Актуальное
- Важное