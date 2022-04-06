В Харькове уничтожено и повреждено более 1,5 тыс. домов, но город готов давать отпор врагу, - Терехов

Об этом в эфире марафона новостей ведущих телеканалов сказал мэр Харькова Игорь Терехов, передает Укринформ.

"1516 домов на сегодняшний день разрушены и нужно будет нам восстанавливать после нашей победы", - сказал Терехов.

Он отметил, что Харьков продолжают ежедневно обстреливать – и днем, и ночью. В то же время "город живет": работают магазины, некоторые рынки, кофейни, небольшие ресторанчики.

Терехов подчеркнул, что Харьков укреплен как никогда, и военные и терроборона готовы давать отпор врагу. Всеобщей эвакуации не объявлялось, подчеркнул мэр.

Напомним, вчера из разрушенного "Фельдман Экопарка" в Харькове началась эвакуация : четырех животных, которых могли усыпить, уже вывезли.

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