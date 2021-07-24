В Харькове умер раненый боец 57-й бригады
Военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады Дмитрий Сивоконь умер в госпитале в Харькове
Боец попал в медучреждение в тяжелом состоянии на прошлой неделе после обстрела на Луганщине. С ним эвакуировали еще нескольких раненых, рассказывает Еспресо.TV .
"Его положили в реанимацию. На следующее утро он уже пришел в себя, самостоятельно дышал. Потом стало хуже. Его снова подключили к аппарату искусственного дыхания, сделали несколько операций. К сожалению, вчера состояние ухудшилось сильно. Около 16:00 вчера он умер" , - приводит слова Ярина Чаговец, которая представляет благотворительную организацию "Сестра милосердия АТО", харьковский портал Главное.ua .
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По данным другой волонтеры, Светланы Сидоренко, у Дмитрия Сивоконя остались жена с двумя детьми и ребенок от первого брака.
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