В Харькове умер раненый боец 57-й бригады

Боец попал в медучреждение в тяжелом состоянии на прошлой неделе после обстрела на Луганщине. С ним эвакуировали еще нескольких раненых, рассказывает Еспресо.TV .



"Его положили в реанимацию. На следующее утро он уже пришел в себя, самостоятельно дышал. Потом стало хуже. Его снова подключили к аппарату искусственного дыхания, сделали несколько операций. К сожалению, вчера состояние ухудшилось сильно. Около 16:00 вчера он умер" , - приводит слова Ярина Чаговец, которая представляет благотворительную организацию "Сестра милосердия АТО", харьковский портал Главное.ua .



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По данным другой волонтеры, Светланы Сидоренко, у Дмитрия Сивоконя остались жена с двумя детьми и ребенок от первого брака.





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