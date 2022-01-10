В Харькове у студента из Конго обнаружили малярию
В Харькове зарегистрировали случай малярии у гражданина Республики Конго, прибывшего на обучение в высшее учебное заведение
Об этом сообщает Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней
"У больного при прохождении медицинского осмотра и профилактического обследования в коммунальном некоммерческом предприятии "Городская студенческая больница" Харьковского городского совета обнаружены возбудители малярии", - говорится в сообщении.
Сейчас студент проходит обследование, для установления диагноза и лечения его отправили в терапевтическое отделение Городской клинической больницы №31 Харьковского городского совета.
"В центре по месту жительства больного, специалистами Харьковского городского филиала нашего учреждения проведено эпидемиологическое расследование и введен комплекс противоэпидемических мероприятий", - сообщили в центре контроля и профилактики болезней.
В пресс-службе напоминают, что малярия передается от больного к здоровому человеку малярийными комарами и протекает с лихорадкой, ознобом и проливным потом. Болезнь распространена в странах Африки, Центральной и Южной Америки, Азии, Океании. Для предупреждения малярии переезжающие из этих стран люди должны проходить химиопрофилактику.
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