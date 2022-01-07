В Харькове у дома обнаружили тело младенца: полиция устанавливает обстоятельства смерти ребенка
Вечером 6 января у подъезда одного из домов Харькова был найден пакет с мёртвым младенцем внутри
Об этом сообщает Нацполиция Харьковщины.
Тело ребенка обнаружили на улице Есенина.
Правоохранители выехали по адресу и опросили местных жителей для поиска родителей.
Они выяснили, что мать ребенка – 22-летняя студентка одного из учебных заведений Харькова, гражданка другой страны, живущая в доме, возле которого нашли тело. В настоящее время женщина находится в больнице.
В Нацполиции отметили, что для установления причины смерти тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Правоохранители расследуют дело по ст. 117 (преднамеренное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Матери ребенка грозит до 5 лет тюрьмы.
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