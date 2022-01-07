В Харькове у дома обнаружили тело младенца: полиция устанавливает обстоятельства смерти ребенка

Об этом сообщает Нацполиция Харьковщины.



Тело ребенка обнаружили на улице Есенина.



Правоохранители выехали по адресу и опросили местных жителей для поиска родителей.



Они выяснили, что мать ребенка – 22-летняя студентка одного из учебных заведений Харькова, гражданка другой страны, живущая в доме, возле которого нашли тело. В настоящее время женщина находится в больнице.



В Нацполиции отметили, что для установления причины смерти тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу.



Правоохранители расследуют дело по ст. 117 (преднамеренное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Матери ребенка грозит до 5 лет тюрьмы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb