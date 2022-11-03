В Харькове три "прилёта", есть попадание по админзданию
Ночью, 2 ноября, оккупанты обстреляли Харьков, пока известно о трех "прилётах" по Киевскому району и об попадании в админздание
Об этом пишет мэр города Игорь Терехов в телеграмме .
По предварительным данным, обстрел пришелся на Киевский район Харькова, есть попадание по нежилому административному зданию. Информации о пострадавших и погибших пока нет.
Ранее в 23:02 глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщал об ударах по городу.
- 1 ноября российские агрессоры обстреляли из РСЗО село Петропавловка в Купянском районе Харьковской области, в результате чего ранен ребенок.
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