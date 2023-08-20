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В Харькове трамвай сбил велосипедиста: пожилой мужчина скончался

20 августа, 2023 воскресенье
07:35
Криминал

В субботу, 19 августа, трамвай сбил 77-летнего двигавшегося на велосипеде харьковчанина. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина погиб

Об этом сообщает главное управление Нацполиции в Харьковской области.

Отмечается, что водитель трамвая двигался по зеленому сигналу светофора. Велосипедист ехал во встречном направлении и резко совершил поворот направо, не пропустив трамвай.

В результате ДТП велосипедист 1946 года рождения получил телесные повреждения, от которых умер по дороге в больницу в карете скорой помощи.

Следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

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У Харкові трамвай збив велосипедиста насмерть

Фото: полиция Харьковщины

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