Об этом сообщает главное управление Нацполиции в Харьковской области.

Отмечается, что водитель трамвая двигался по зеленому сигналу светофора. Велосипедист ехал во встречном направлении и резко совершил поворот направо, не пропустив трамвай.

В результате ДТП велосипедист 1946 года рождения получил телесные повреждения, от которых умер по дороге в больницу в карете скорой помощи.

Следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.







Фото: полиция Харьковщины