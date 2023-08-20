В Харькове трамвай сбил велосипедиста: пожилой мужчина скончался
В субботу, 19 августа, трамвай сбил 77-летнего двигавшегося на велосипеде харьковчанина. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина погиб
Об этом сообщает главное управление Нацполиции в Харьковской области.
Отмечается, что водитель трамвая двигался по зеленому сигналу светофора. Велосипедист ехал во встречном направлении и резко совершил поворот направо, не пропустив трамвай.
В результате ДТП велосипедист 1946 года рождения получил телесные повреждения, от которых умер по дороге в больницу в карете скорой помощи.
Следователи открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
Фото: полиция Харьковщины
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