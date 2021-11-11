В Харькове Toyota сбила двоих детей на пешеходном переходе. Они травмированы
В четверг, 11 ноября, в Харькове автомобиль Toyota сбил двух несовершеннолетних на пешеходном переходе, дети получили травмы
Об этом сообщает Национальная полиция Харьковской области.
"Информация о том, что автомобиль Toyota сбил двух несовершеннолетних на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской, поступила в полицию 11 ноября в 15:14", - сообщили в пресс-службе полиции.
По предварительным данным, травмировались два подростка: тринадцатилетний парень и девушка.
На месте происшествия работает полиция.
Глава МВД Денис Монастырский сообщил, что полиция задержала водителя и проходит тест на наркотики. Ранее его привлекали к уголовной ответственности.
"Полицейские подозревают, что нарушитель находился под действием психотропных или наркотических веществ. Он ранее привлекался к ответственности по ст. 309 Уголовного кодекса – незаконное производство или хранение наркотических средств, но почему-то год назад дело было закрыто и не дошло до суда", - написал Монастырский. .
Пострадавшие в ДТП дети были госпитализированы.
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