В Харькове Toyota сбила двоих детей на пешеходном переходе. Они травмированы

Об этом сообщает Национальная полиция Харьковской области.



"Информация о том, что автомобиль Toyota сбил двух несовершеннолетних на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской, поступила в полицию 11 ноября в 15:14", - сообщили в пресс-службе полиции.



По предварительным данным, травмировались два подростка: тринадцатилетний парень и девушка.



На месте происшествия работает полиция.



Глава МВД Денис Монастырский сообщил, что полиция задержала водителя и проходит тест на наркотики. Ранее его привлекали к уголовной ответственности.



"Полицейские подозревают, что нарушитель находился под действием психотропных или наркотических веществ. Он ранее привлекался к ответственности по ст. 309 Уголовного кодекса – незаконное производство или хранение наркотических средств, но почему-то год назад дело было закрыто и не дошло до суда", - написал Монастырский. .



Пострадавшие в ДТП дети были госпитализированы.

Из-за ограничений Facebook видео можно посмотреть только на странице министра внутренних дел.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb