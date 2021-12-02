В Харькове суд отказался переименовать проспект Григоренко в честь маршала Жукова, горсовет планирует оспорить решение

Об этом сообщил адвокат Андрей Коломийцев, передает Укринформ.

"Апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Харьковской ОГА и отменил решение Харьковского окружного административного суда как первой инстанции по делу о проспекте Жукова", - сообщил он.

Как отметил адвокат, на суде представители Харьковского горсовета обвинили ХОГА в том, что проспект Жукова переименовали без общественных слушаний. Это, по их мнению, нарушило права граждан. Кроме того, горсовет настаивал, что список Украинского института национальной памяти для проведения декоммунизации носил только рекомендательный характер, так что переименовывать проспект Жукова не стоило.



Однако суд счел аргументы горсовета необоснованными.

Как сообщил адвокат, решение апелляционного суда вступило в силу с момента принятия. Проспект Жукова окончательно переименовали в проспект Петра Григоренко.

“В настоящее время проспект окончательно носим имя генерала-правозащитника Петра Григоренко, которое он получил в 2016 году в рамках распоряжения в то время председателя Харьковской ОГА Игоря Райнина о проведении декоммунизации в регионе, которым было переименовано более 60 объектов, в том числе проспект Маршала Жукова", - подчеркнул Коломийцев.

В то же время, пресс-служба Харьковского горсовета сообщила о намерении подавать кассационное обжалование этого судебного решения.

Основанием обжалования назвали нарушение главой Харьковской облгосадминистрации процедуры издания распоряжения от 17.05.2016 "О переименовании объектов топонимики г. Харькова".

Харьковский городской совет и Харьковский городской голова не согласны с решением Второго апелляционного административного суда и считают его необоснованным. Харьковский городской совет как представитель интересов Харьковской городской громады в дальнейшем будет отстаивать позицию жителей Харькова по вопросу названия указанного проспекта и указанное судебное решение будет обжаловано в кассационном порядке", - сообщили в пресс-службе.

Как известно, дело продолжается с 2016 года, когда проспект был переименован в честь Григоренко в рамках декоммунизации решением председателя Харьковской областной государственной администрации.

Впоследствии это решение обжаловали, а 22 января 2020 года тогдашний мэр Харькова Кернес распорядился окончательно вернуть имя советского маршала Георгия Жукова проспекту, переименованному в честь генерала Петра Григоренко, тогда проспект снова переименовали.

18 июня 2020 года Харьковский окружной административный суд признал противоправным решение городского совета.

15 февраля 2021 года Второй апелляционный административный суд отказал Харьковскому городскому совету в удовлетворении апелляции по делу о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Жукова. 24 февраля горсовет в третий раз переименовал проспект в честь Жукова.

10 июня Харьковский окружной административный суд признал незаконным решение горсовета о переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова.

28 сентября апелляционный админсуд подтвердил незаконность переименования проспекта Григоренко в Харькове на проспект Жукова. Это была третья отмена решения горсовета о переименовании проспекта.

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