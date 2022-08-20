В Харькове стартовал проект по превращению заброшенных подвалов в укрытия

Об этом сообщили на странице организации в Facebook.

"Наша большая цель – подготовка достаточного количества подвалов для безопасного расположения 100 000 человек. За последние две недели с помощью наших давних друзей и партнеров из фондов Razom for Ukraine и Nova Ukraine мы сделали первый шаг на этом пути – подготовили 12 подвалов для размещения около 1580 человек", - говорится в сообщении.

Для работы фонд собрал шесть строительных бригад, выделил процессы работы и стандарты, основанные на требованиях ГСЧС. Со следующей недели планируют оборудовать еще 16 бомбоубежищ. В укрытиях смогут разместиться 4000 харьковчан.

Первая остановка общественного транспорта, которая будет служить укрытием от обстрелов, была установлена 19 августа в Харькове.

В ночь на 20 августа россияне обстреляли ракетами объекты критической инфраструктуры на территории Харькова.

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