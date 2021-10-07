В Харькове стартовал отопительный сезон: пока только для бюджетных учреждений
В Харькове началась подача тепла в учреждения и учебные заведения
Об этом сообщила пресс-служба Харьковского городского совета.
"В Харькове начали подавать тепло в медицинские учреждения и учебные заведения. Соответствующее распоряжение подписал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тепло начали подавать в больницы, учебные заведения и другие объекты социально-культурной сферы.
В пресс-службе напомнили, что в рамках подготовки к отопительному сезону в Харькове провели реконструкцию и капитальный ремонт котельных, было заменено более 100 км технически изношенных теплосетей.
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