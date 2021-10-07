В Харькове стартовал отопительный сезон: пока только для бюджетных учреждений

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского городского совета.



"В Харькове начали подавать тепло в медицинские учреждения и учебные заведения. Соответствующее распоряжение подписал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов", - говорится в сообщении.



Отмечается, что тепло начали подавать в больницы, учебные заведения и другие объекты социально-культурной сферы.



В пресс-службе напомнили, что в рамках подготовки к отопительному сезону в Харькове провели реконструкцию и капитальный ремонт котельных, было заменено более 100 км технически изношенных теплосетей.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb