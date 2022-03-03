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В Харькове создали Телеграм-бот @Nadiia_Kharkiv_bot для поиска родственников и знакомых, пропавших на территории города

3 мартa, 2022 четверг
14:20
война с Россией

В городе Харькове ввели в действие Телеграм-бот @Nadiia_Kharkiv_bot для поиска людей, пропавших на территории города

Об этом сообщает Харьковский городской совет.

Для того чтобы отыскать пропавшего родственника или знакомого, харьковчанам необходимо отправить в телеграм @Nadiia_Kharkiv_bot следующую информацию:

1. Ваша фамилия, имя, отчество
2. Кем вам приходится пропавший человек
3. Если вы обращались в полицию – номер заявления
4. Ваш телефон для связи
5. Фамилия, имя, отчество пропавшего лица
6. Пол (мужчина или женщина)
7. Дата рождения пропавшего лица
8. Номер телефона пропавшего лица
9. Место исчезновения
10. Описание обстоятельств исчезновения (куда направлялся, откуда возвращался)
11. Дата исчезновения
12. Время исчезновения
13. Приметы пропавшего лица
14. Описание одежды пропавшего лица
15. Какие вещи были с собой у пропавшего лица
16. Дополнительная полезная информация.

Пользователям рекомендуется полностью скопировать указанный список вопросов и вставить в строку ввода, после чего заменить вопросы ответами и добавить фото пропавшего лица. Также обращают внимание на то, что отправлять информацию нужно исключительно одним сообщением, не изменяя нумерацию пунктов (если вы не знаете ответа на определенные пункты, оставляйте их пустыми).

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