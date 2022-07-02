В Харькове состоится премьерный показ художественного фильма "Дом "Слово". Бесконечный роман”

Об этом сообщили в Новинарне .

Как отмечается, в Харькове, подвергающемся ежедневным обстрелам со стороны РФ, не прекращается культурная жизнь. В субботу, 2 июля, там состоится показ художественной киноленты Тараса Томенко " Дом "Слово". Бесконечный роман".

Это первый игровой фильм, раскрывающий историю Расстрелянного возрождения 1930-х годов. Символом тогдашнего террора стал многоквартирный дом "Слово". Там коммунистический режим поселял художников, которые потом были приговорены к смертной казни.

Сообщается, что режиссер фильма Тарас Томенко отмечает, что для команды важно, что первый нефестивальный показ картины пройдет именно в Харькове.

"Этот город выбран неслучайно, ведь именно здесь происходили съемки фильма, а сама тема тесно связана с Харьковом. Кроме того, мы хотим морально поддержать харьковцев, переживающих трагедию разрушения их города российскими варварами. Собственно, те, кто убивал наших художников в 1930-х, и те, кто сейчас обстреливает Салтовку, одни и те же люди – потомки большевистских палачей», – подчеркнул режиссер.

Место и точное время события по соображениям безопасности не раскрываются и будут сообщаться лично зарегистрированным зрителям. Вход бесплатный, но по предварительной регистрации по ссылке.

Напомним , что по состоянию на 2 июля 2022 года, российские оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции в Харьковской области, а в Беларуси на неделю продолжили военные учения в приграничной с Украиной Гомельской области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb