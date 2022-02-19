В Харькове сорвали попытку начать пророссийский митинг против "фашистов"

Осуществлению такого намерения помешали харьковские патриоты Украины. Об этом со ссылкой на местный паблик H-Harkov передает Еспресо.TV .



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"Активисты поймали одного из устроителей пророссийского митинга на площади Свободы вместе с заготовленными плакатами", - говорится в сообщении.









На плакатах было написано на русском языке: "Остановим фашизм в Украине".Напомним, по данным украинской и западных разведок, план полномасштабного российского вооруженного вторжения предусматривает "расшатывание" ситуации в крупнейших городах с привлечением ориентированных на РФ политических партий и общественных организаций.