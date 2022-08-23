В Харькове сообщают о взрывах
Днем 23 августа в Харькове раздались взрывы
Об этом пишет мэр Игорь Терехов.
"Артиллерийские обстрелы Шевченковского района", – говорится в сообщении.
Информируют местные жители .
В Харькове раздались взрывы. Сообщается, что именно на севере города
Сигнал воздушной тревоги в Харьковской области сработал в 12:34.
- 15 августа оккупанты обстреляли жилой квартал Салтовского района Харькова из реактивных систем залпового огня "Град". Областная прокуратура сообщила о гибели 75-летней женщины в результате обстрела и ранения еще шести человек. Вечером 15 августа россияне обстреляли Харьков из артиллерии.
- 16 августа российские оккупанты снова нанесли удары по Харькову.
- Утром 17 августа рашисты из Белгорода выпустили в сторону Харькова не менее 5 ракет. Одна из них попала в Слободской район города. Вечером 17 августа захватчики ударили по жилому дому в Салтовском районе Харькова.
- По состоянию на 17:28 четверга, 18 августа, число погибших в результате обстрелов Харьковавозросло до 17 человек, в том числе 13-летний подросток. 42 мирных жителя были ранены.
- Утром 19 августа российские захватчики обстреляли три района Харькова, в результате чего погибла 52-летняя женщина.
- 19 августа в Харькове объявили днем траура по погибшим в результате ракетных ударов.
- Вице-премьер, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий сообщила , что с оккупированной территории Харьковской области удалось эвакуировать 825 человек.
- В ночь с 20 на 21 августа в Харькове прогремели взрывы.
- С 19:00 23 августа до 07:00 25 августа в Харькове и Харьковской области продлится комендантский час.
- Около 6 часов утра 23 августа российские захватчики попали в частный дом в Харькове. А области в результате обстрелов горели лесополосы, есть пострадавшие.
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