В Харькове со стороны ХТЗ в сторону Новых домов оккупанты применяют "Грады", - Общественное Харьков

Об этом пишет Общественное Харьков .



"Со стороны ХТЗ в сторону Новых Домов работают системы залпового огня "Град", - говорится в сообщении.

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