В Харькове сняли с поезда антимайдановца "Топаза" для привода в суд - адвокат

Об этом сообщил его адвокат Александр Шадрин в комментарии Depo.Харкив .

Он сказал, что "Топаза" задержали 29 июня, по постановлению Дарницкого райсуда Киева о принудительном приводе.



В этом суде рассматривают дело по обвинению Кромского в похищении человека.

"Да, это Дарницкий суд Киева, судья Скупая, дело по статье 146. По майдановским вопросам в Киеве. У него должно быть утром заседание в Ленинском райсуде Харькова и в этот же день Дарницкий суд назначил ему заседание во второй половине дня. При этом выложил информацию, что он якобы дважды его раньше вызывал, вынес определение о приводе. И вот мы видим исполнение этого постановления ", - сказал Шадрин.

По его словам, Кромский сейчас ожидает заседания Дарницкого райсуда Киева.



"Он добровольно ехал на суд, взял билеты на поезд, его с поезда сняли и таким образом без составления протокола задержания просто удерживают в суд", - рассказал адвокат.



Сам "Топаз" написал в Facebook, что его задержала СБУ.