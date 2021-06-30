В Харькове сняли с поезда антимайдановца "Топаза" для привода в суд - адвокат
В Харькове сняли с поезда и доставили в суд известного участника "Антимайдана" Игната Кромского по прозвищу "Топаз"
Об этом сообщил его адвокат Александр Шадрин в комментарии Depo.Харкив .
Он сказал, что "Топаза" задержали 29 июня, по постановлению Дарницкого райсуда Киева о принудительном приводе.
В этом суде рассматривают дело по обвинению Кромского в похищении человека.
"Да, это Дарницкий суд Киева, судья Скупая, дело по статье 146. По майдановским вопросам в Киеве. У него должно быть утром заседание в Ленинском райсуде Харькова и в этот же день Дарницкий суд назначил ему заседание во второй половине дня. При этом выложил информацию, что он якобы дважды его раньше вызывал, вынес определение о приводе. И вот мы видим исполнение этого постановления ", - сказал Шадрин.
По его словам, Кромский сейчас ожидает заседания Дарницкого райсуда Киева.
"Он добровольно ехал на суд, взял билеты на поезд, его с поезда сняли и таким образом без составления протокола задержания просто удерживают в суд", - рассказал адвокат.
Сам "Топаз" написал в Facebook, что его задержала СБУ.
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