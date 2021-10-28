В Харькове снова смертельное ДТП: Infiniti сбил женщину возле пешеходного перехода
В четверг, 28 октября, в Харькове произошло новое смертельное ДТП с участием Infiniti. Известно, что авария произошла на улице Героев Сталинграда
Об этом сообщает Редпост.
Автомобиль Infiniti, за рулем которого, по предварительным данным, была девушка, сбил женщину-пешехода. От удара пострадавшую отбросило на проезжавший рядом автомобиль Daewoo Lanos. Женщина скончалась на месте ДТП.
На опубликованных кадрах видно, что трагедия произошла у пешеходного перехода. На месте смертельного ДТП в Харькове работают правоохранители.
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