В Харькове снова смертельное ДТП: Infiniti сбил женщину возле пешеходного перехода

Об этом сообщает Редпост.

Автомобиль Infiniti, за рулем которого, по предварительным данным, была девушка, сбил женщину-пешехода. От удара пострадавшую отбросило на проезжавший рядом автомобиль Daewoo Lanos. Женщина скончалась на месте ДТП.

На опубликованных кадрах видно, что трагедия произошла у пешеходного перехода. На месте смертельного ДТП в Харькове работают правоохранители.



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