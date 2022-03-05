В Харькове снова раздаются взрывы
Жители Харькова снова сообщают о звуках залпов и взрывов
Информацию об этом передает "Общественное Харьков" в Telegram.
"По состоянию на 22.40 разрывы снарядов раздаются в районе Северной Салтовки, горит многоэтажка", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что был слышен мощный взрыв в районе центра Харькова.
- 5 марта в Харькове россияне бомбили военный городок , есть жертвы.
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