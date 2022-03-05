В Харькове снова раздаются взрывы

Информацию об этом передает "Общественное Харьков" в Telegram.



"По состоянию на 22.40 разрывы снарядов раздаются в районе Северной Салтовки, горит многоэтажка", - говорится в сообщении.



Также отмечается, что был слышен мощный взрыв в районе центра Харькова.

5 марта в Харькове россияне бомбили военный городок , есть жертвы.