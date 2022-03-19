В Харькове снова обстрелы: есть погибшие
В Харькове в результате обстрела в районе ХТЗ погибли взрослый и 9-летний ребенок
Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в Telegramm.
"Вот сейчас у нас был обстрел в районе ХТЗ, где погиб мужчина и погиб 9-летний ребенок", – указал Синегубов.
Если раньше в городе было 70-80 артиллерийских или минометных обстрелов, то в эти сутки их было 23, добавил глава ОВА.
По его словам, Вооруженные Силы Украины держат позиции обороны, по некоторым направлениям перешли к контратаке, на дальних подходах в Харьков разбивают вражеские колонны.
"Что касается других городов, то запланированные гуманитарные конвои и зеленые коридоры враг не подтвердил, производил обстрелы", - сказал Олег Синегубов.
Напомним, ВСУ уничтожили колонны техники и батальонно-тактическую группу оккупантов, двигавшихся в сторону Каменки в Харьковской области.
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