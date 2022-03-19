В Харькове снова обстрелы: есть погибшие

Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в Telegramm.



"Вот сейчас у нас был обстрел в районе ХТЗ, где погиб мужчина и погиб 9-летний ребенок", – указал Синегубов.



Если раньше в городе было 70-80 артиллерийских или минометных обстрелов, то в эти сутки их было 23, добавил глава ОВА.



По его словам, Вооруженные Силы Украины держат позиции обороны, по некоторым направлениям перешли к контратаке, на дальних подходах в Харьков разбивают вражеские колонны.



"Что касается других городов, то запланированные гуманитарные конвои и зеленые коридоры враг не подтвердил, производил обстрелы", - сказал Олег Синегубов.

Напомним, ВСУ уничтожили колонны техники и батальонно-тактическую группу оккупантов, двигавшихся в сторону Каменки в Харьковской области.