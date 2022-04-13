В Харькове снова гремят взрывы

Об этом сообщили в приложении "Тревога".



"Осторожно, взрывы в городе", - говорится в сообщении.



В Харькове не объявляли о воздушной тревоге.

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