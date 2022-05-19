В Харькове снесли памятник Александру Невскому
В Харькове неизвестные демонтировали памятник князю Александру Невскому – выдающейся фигуре российской истории
Об этом сообщает Общественное.
Стало известно, что утром 19 мая неизвестные демонтировали в Харькове памятник российскому князю Александру Невскому.
Монумент стоял в сквере на перекрестке Салтовского шоссе и улицы Академика Павлова с 2004 года. Его демонтировали с помощью тросов и грузовика. При падении монумент повредил постамент. Пока неизвестно, кто именно снес памятник, однако сообщается, что во время работ рядом с монументом были люди в военном.
Видео демонтажа опубликовали в Telegram-канале "Типичное ХТЗ".
- Напомним, 17 апреля в Харькове демонтировали бюст советского маршала Жукова
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