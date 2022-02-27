В Харькове снаряд попал в 9-этажку – погибла пожилая женщина

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, передает "Еспресо.TV".

Спасатели получили сообщение о том, что российский артиллерийский боеприпас попал в жилой 9-этажный дом, 27 февраля в 21:20.

В результате попадания снаряда разрушилась несущая стена лестничной клетки и лестничных маршей со второго до седьмого этажа дома, были повреждены строительные конструкции квартир на четвертом, пятом и шестом этажах.

Спасатели эвакуировали из разрушенного подъезда дома около 20 человек. В результате разрушения конструктивных элементов дома погибла пожилая женщина, жительница квартиры на пятом этаже.

В подвале дома скрывались от обстрелов около 60 человек. Никто из них не пострадал.

На месте происшествия работали два оперативных отделения Службы спасения на автоцистернах, автомобиль первой помощи и 2 автолестницы.

Напомним, российские оккупанты взорвали газопровод в Харькове

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