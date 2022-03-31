В Харькове снаряд оккупантов разрушил газопровод, без газоснабжения остались около 34 тыс. человек
В Харькове российские войска разрушили подземный газопровод. Около 34 тыс. потребителей остались без газоснабжения
Об этом сообщает АО "Харьковгоргаз".
"Очередным прямым попаданием снаряда в одном из районов Харькова был разрушен подземный газопровод среднего давления диаметром 720 мм. Из-за активных действий агрессора без газоснабжения осталось около 34 тыс. потребителей", – говорится в сообщении.
Отмечают, что активные боевые действия, постоянные обстрелы и непредсказуемые бомбардировки делают невозможным проведение ремонтных работ на данном участке газопровода.
- 30 марта в Луганской области оккупанты снарядом повредили газопровод высокого давления.
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