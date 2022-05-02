В Харькове сменили время комендантского часа
В Харькове со 2 мая комендантский час продлится с 21:00 до 6:00
Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
Со 2 мая комендантский час будет ежедневно начинаться в 21.00 и продлится до 6.00.
"В это время запрещено передвигаться по городу пешком или транспортом. Не покидайте дома и старайтесь быть в укрытиях", - написал он.
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