В Харькове сменили время комендантского часа

Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.



Со 2 мая комендантский час будет ежедневно начинаться в 21.00 и продлится до 6.00.



"В это время запрещено передвигаться по городу пешком или транспортом. Не покидайте дома и старайтесь быть в укрытиях", - написал он.

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