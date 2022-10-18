В Харькове шесть российских ракет разрушили склад с гуманитарной помощью

Об этом сообщили в Суспильном.

"Каких-либо военных объектов на этой территории не было. На указанной территории расположены склады гуманитарной помощи. Это все, что нужно знать о россиянах, которые сегодня не пожалели шесть ракет С-300 по гуманитарной помощи, в которой нуждаются мирные жители", – прокомментировал начальник полиции Харьковщины Владимир Тимошко.

Две вражеские ракеты были сбиты ПВО.

Также в полиции Харьковской области отметили, что предварительно пострадавших нет.

"В Слободском районе изъяты фрагменты и части сбитой ракеты, которая по своим признакам отвечает ракетам зенитно-ракетного комплекса С-300. Сотрудники следственно-оперативных групп, криминалисты, специалисты взрывотехнического управления провели осмотр мест событий. Вещественные доказательства изъяты", - пишут полицейские.

Следователями возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 8 до 12 лишений свободы.

Напомним, утром 18 октября российские захватчики обстреляли Харьков.

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