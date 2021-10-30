В Харькове сегодня день тишины
В Харькове начался день тишины накануне выборов городского головы
Это означает, что любая агитация под запретом. Также за день до выборов под запретом реклама, передает Еспресо.TV .
По закону в этот день можно только распространять информацию, касающуюся процесса выборов, порядка голосования, особенностей действующего избирательного законодательства и т.д.
Читайте на "Цензор.НЕТ" : На выборах в Харькове могут проверять COVID-сертификаты, - Радуцкий
Как отмечает харьковский портал Glavnoe.ua, под запрет подпадает:
- распространение агитационных и рекламных материалов;
- встречи с избирателями, митинги и концерты в поддержку кандидатов;
- распространение любых листовок, газет и плакатов, имеющих признаки агитации;
- публичные призывы голосования за кого-либо;
- обнародование социологических исследований, связанных с выборами;
- публичная оценка деятельности кандидатов;
- установка агитационных палаток.
Проведение агитации в день тишины согласно законодательству является административным нарушением. Для граждан наказание составляет от 510 до 850 гривен, а для должностных лиц – от 850 до 1360 гривен штрафа.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.21
Покупка 26.21Продажа 26.45
-
EUR
Покупка 30.38Продажа 30.79
- Актуальное
- Важное