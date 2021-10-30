В Харькове сегодня день тишины

Это означает, что любая агитация под запретом. Также за день до выборов под запретом реклама, передает Еспресо.TV .



По закону в этот день можно только распространять информацию, касающуюся процесса выборов, порядка голосования, особенностей действующего избирательного законодательства и т.д.



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Как отмечает харьковский портал Glavnoe.ua, под запрет подпадает:

распространение агитационных и рекламных материалов;

встречи с избирателями, митинги и концерты в поддержку кандидатов;

распространение любых листовок, газет и плакатов, имеющих признаки агитации;

публичные призывы голосования за кого-либо;

обнародование социологических исследований, связанных с выборами;

публичная оценка деятельности кандидатов;

установка агитационных палаток.

Проведение агитации в день тишины согласно законодательству является административным нарушением. Для граждан наказание составляет от 510 до 850 гривен, а для должностных лиц – от 850 до 1360 гривен штрафа.