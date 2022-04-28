В Харькове СБУ выявила скрытый склад танковых запчастей оккупантов на около $1,5 млн

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram .



"В подпольном хранилище находились 19 танковых двигателей и другие комплектующие к бронетехнике суммарной стоимостью около 1,5 миллиона долларов. Этого имущества достаточно, чтобы отремонтировать половину танкового батальона", – говорится в сообщении.

СБУ установила, что нелегальный тайник обустроил 61-летний харьковчанин. Он вступил в сговор с работниками местных предприятий военно-промышленного комплекса и организовал угон и накопление танковых двигателей марки 5ТДФА. Их планировали передать российским военным в случае вторжения в Харьков. Этими же двигателями, которые хранились в подпольном хранилище, до сих пор комплектуются российские танки Т-64.

"На украинские танки аналогичной компоновки с начала 2000-х годов устанавливаются существенно модернизированные двигатели с увеличенной мощностью и надежностью", – добавляет пресс-служба.

По данному факту следователи СБУ уже начали уголовное производство. Проводятся следственные мероприятия по установлению всего круга причастных к преступлению лиц.

Отметим, что 27 апреля российские захватчики продолжили обстреливать Харьковщину из артиллерии, минометов и реактивной системы залпового огня.