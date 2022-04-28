В Харькове СБУ выявила скрытый склад танковых запчастей оккупантов на около $1,5 млн
В Харькове сотрудники СБУ обнаружили подпольный склад танковых запчастей российских оккупантов. В хранилище находились около 20 танковых двигателей и другие комплектующие к бронетехнике
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Telegram .
"В подпольном хранилище находились 19 танковых двигателей и другие комплектующие к бронетехнике суммарной стоимостью около 1,5 миллиона долларов. Этого имущества достаточно, чтобы отремонтировать половину танкового батальона", – говорится в сообщении.
СБУ установила, что нелегальный тайник обустроил 61-летний харьковчанин. Он вступил в сговор с работниками местных предприятий военно-промышленного комплекса и организовал угон и накопление танковых двигателей марки 5ТДФА. Их планировали передать российским военным в случае вторжения в Харьков. Этими же двигателями, которые хранились в подпольном хранилище, до сих пор комплектуются российские танки Т-64.
"На украинские танки аналогичной компоновки с начала 2000-х годов устанавливаются существенно модернизированные двигатели с увеличенной мощностью и надежностью", – добавляет пресс-служба.
По данному факту следователи СБУ уже начали уголовное производство. Проводятся следственные мероприятия по установлению всего круга причастных к преступлению лиц.
- Отметим, что 27 апреля российские захватчики продолжили обстреливать Харьковщину из артиллерии, минометов и реактивной системы залпового огня.
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