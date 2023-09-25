В Харькове СБУ обезвредила агентурную сеть РФ, корректировавшую удары по городу

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Киберспециалисты Службы безопасности нейтрализовали действующую на территории Харьковщины агентурную сеть главного управления генштаба ВС РФ.

Отмечается, что злоумышленники собирали разведданные о геолокации укрепрайонов и маршрутах перемещения колонн военной техники Сил обороны, в том числе железнодорожным сообщением.

"Среди особых задач вражеской агентуры был сбор компромата на военнослужащих ВСУ, которые находятся на прифронтовых территориях области. Наибольшее "внимание" российская разведка обращала на действующих должностных лиц местных военкоматов и военно-врачебных комиссий", - говорится в сообщении.

В частности, агенты отслеживали последствия воздушных ударов РФ по Харькову, а затем выходили на места "прилетов" для их фиксации и направления "отчета" оккупантам.

Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия 4 участников российской агентурной сети и задержали их по местам жительства.

По данным следствия, руководство вражеской группой дистанционно осуществлял бывший местный житель, в начале полномасштабного вторжения сбежавший в Россию.

Там его завербовали кадровые сотрудники ГРУ и поставили ему задачу создания собственной агентурной сети в Харькове.

В состав агентурной сети мужчина привлек четырех своих знакомых из города, среди которых таксист и работница местного газоснабжающего предприятия.

Для сбора информации они объезжали местность и фиксировали пункты базирования сил обороны или "адреса" российских воздушных ударов.

Собранные сведения они переправляли руководителю группы в РФ, а он предоставлял их своему "куратору" из ГРУ.

Трем задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Еще один фигурант сообщен о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Задержанные находятся под стражей.

Примечание : в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.