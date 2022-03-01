В Харькове сбили российский самолет, бомбивший город, - глава одного из районов
Глава Администрации Новобаварского района Харькова Татьяна Цыбульник сообщила, что в городе сбили российский самолет
Об этом сообщает Суспильне.Харьков в Telegram.
По ее словам, самолет упал в районе рынка "Лоск".
Это тот самолет, с которого прилетела бомба на жилой дом на Новобаварском проспекте, где продолжают разгребать завалы.
"Предварительно: в доме погибли 8 человек, 8 травмированы", - говорится в сообщении.
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