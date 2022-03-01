В Харькове сбили российский самолет, бомбивший город, - глава одного из районов

Об этом сообщает Суспильне.Харьков в Telegram.



По ее словам, самолет упал в районе рынка "Лоск".



Это тот самолет, с которого прилетела бомба на жилой дом на Новобаварском проспекте, где продолжают разгребать завалы.



"Предварительно: в доме погибли 8 человек, 8 травмированы", - говорится в сообщении.