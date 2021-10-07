В Харькове с 10 октября усиливают карантин до "оранжевого" уровня

Об этом сообщает сайт горсовета Харькова.



Решение об усилении карантина приняли 7 октября на внеочередном заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.



С 10 октября в городе запрещается:

прием посетителей в кинотеатрах, кинозалах, театрах и других учреждениях культуры с наполненностью более 50% мест;

пребывания без респираторов или защитных масок на территориях учреждений здравоохранения и образования, в подземных переходах, на остановках общественного транспорта и в других местах общего пользования.

Кроме того, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано воздержаться от проведения всех массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и т.д.), а руководителям субъектов хозяйствования всех форм собственности - обеспечить вакцинацию персонала или регулярное тестирование на COVID-19.



По словам заместителя городского головы Харькова Андрея Руденко, список ограничений ближайшее время дополнить Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.



"Харьков будет находиться в "оранжевой" зоне до 18 октября, и если произойдут какие-то изменения с уровнем заболеваемости, то цвет зоны может быть пересмотрен. В дополнение к уже озвученным ограничениям хочу заметить, что в общественном транспорте количество пассажиров ограничивается количеством мест для сидения и обязательностью маски, в торгово-развлекательных центрах, точках общественного питания - тоже масочный режим. Спортзалы работают на 50% от заполняемости. Школы работают в обычном режиме, так как у нас привито более 80% педагогических работников", - сказал Руденко.

Напомним, по состоянию на утро 7 октября 12 областей Украины отвечали "оранжевой" зоне адаптивного карантина.