В Харькове рядом с ядерной установкой обнаружили неразорвавшийся российский снаряд от "Смерча", который невозможно обезвредить – Денисова
Войска агрессора продолжают террористические действия в отношении источников повышенной ядерной опасности Украины
Об этом сообщила уполномоченная Верховная Рада Украины по правам человека Людмила Денисова.
Она рассказала, что на площадке ядерного объекта в Харьковской области "Источник нейтронов" обнаружен неразорвавшийся снаряд "Смерч". Наличие этой боеголовки рядом с подкритиченой ядерной установкой создает потенциальную опасность взрыва. Обезвредить снаряд невозможно из-за постоянных боевых действий в Харькове вообще и непосредственно в районе расположения ядерной установки, которая уже неоднократно попадала под обстрелы. С сегодняшнего дня она переведена в глубокое подкритическое состояние.
"Объект "Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитан на эксплуатацию в условиях боевых действий. Продолжение его бомбардировки или обстрелов могут привести к тяжелым радиационным последствиям", – отмечает Денисова.
Она также сообщила, что сегодня ухудшается ситуация и на Чернобыльской АЭС. Вблизи станции горят леса. Зафиксировано 7 мест возгорания. Площадь лесных пожаров в зоне отчуждения превышает допустимые показатели в десятки раз. Бороться с лесными пожарами, охватившими площадь, значительно превышающую допустимые нормы, украинским спасателям мешают боевые действия и присутствие российских оккупантов.
"Наблюдается существенное ухудшение параметров безопасности и состояния радиационной обстановки. Последующая эскалация и боевые действия вблизи ядерных объектов угрожают превратить Украину и всю Восточную Европу в ядерную пустыню", – добавляет Денисова.
- Напомним, на временно оккупированную ЧАЭС прибыли российские пропагандисты, чтобы снять фейк о работе станции и скрыть утечки радиации.
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