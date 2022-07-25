В Харькове рядом с остановками общественного транспорта установят железобетонные конструкции укрытия

Об этом сообщает Харьковский горсовет.

Городской глава Харькова Игорь Терехов рассказал и показал, какими будут безопасные остановки в Харькове

"В течение двух-трех недель начнем монтировать безопасные остановки общественного транспорта. Мы уже определили первые 25 мест, где они будут установлены в первую очередь - на загруженных маршрутах троллейбусов, автобусов и трамваев. Это будут железобетонные конструкции, расположенные рядом с остановочными павильонами. В случае угрозы обстрела там можно будет скрыться и переждать воздушную тревогу. Такие укрытия есть в Израиле, например. И они показывают себя эффективными в защите от снарядов и разлете осколков. Уверен, что с помощью таких хранилищ нам удастся сохранить не одну жизнь", - подчеркнул городской глава.

Напомним, депутат Харьковского облсовета Галина Куц рассказала, что РФ обстреливает Харьков в разное время суток, в разных точках, чтобы держать людей в психологическом напряжении

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