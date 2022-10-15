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Эксклюзив

В Харькове российского имущества больше всего в Украине, - депутат райсовета

15 октября, 2022 суббота
08:20
Экономика

Из-за связей бывшего мэра Геннадия Кернеса в Харькове много российского имущества и бизнеса, эти деятели ставили российскоимперские памятники

Об этом в эфире Эспрессо заявил депутат Харьковского районного совета Богдан Ткачук.

"В Харькове российское имущество, пожалуй, больше всего, если сравнить с другими регионами. Это насаждалось при бывшем мэре Кернесе, его друзья-олигархи, которые сюда заходили вкладывали деньги - строили ТЦ и другие объекты. Кернес считал, что это инвестиции и это перспективно. По-моему, это было неправильно. Есть олигарх Фукс, друг Кернеса - он много вкладывал. Даже ставили российско-имперские памятники", - считает он.

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Россия
Харьков
война с Россией
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