В Харькове российского имущества больше всего в Украине, - депутат райсовета
Из-за связей бывшего мэра Геннадия Кернеса в Харькове много российского имущества и бизнеса, эти деятели ставили российскоимперские памятники
Об этом в эфире Эспрессо заявил депутат Харьковского районного совета Богдан Ткачук.
"В Харькове российское имущество, пожалуй, больше всего, если сравнить с другими регионами. Это насаждалось при бывшем мэре Кернесе, его друзья-олигархи, которые сюда заходили вкладывали деньги - строили ТЦ и другие объекты. Кернес считал, что это инвестиции и это перспективно. По-моему, это было неправильно. Есть олигарх Фукс, друг Кернеса - он много вкладывал. Даже ставили российско-имперские памятники", - считает он.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.01
Покупка 40.01Продажа 40.83
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.47
- Актуальное
- Важное