В Харькове российского имущества больше всего в Украине, - депутат райсовета

Об этом в эфире Эспрессо заявил депутат Харьковского районного совета Богдан Ткачук.

"В Харькове российское имущество, пожалуй, больше всего, если сравнить с другими регионами. Это насаждалось при бывшем мэре Кернесе, его друзья-олигархи, которые сюда заходили вкладывали деньги - строили ТЦ и другие объекты. Кернес считал, что это инвестиции и это перспективно. По-моему, это было неправильно. Есть олигарх Фукс, друг Кернеса - он много вкладывал. Даже ставили российско-имперские памятники", - считает он.