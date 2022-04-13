В Харькове российскими обстрелами разрушены уже 1937 объектов, - городской голова

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова.



По предварительной информации, в Харькове с 24 февраля ежедневно продолжаются обстрелы территорий российскими оккупантами. Известно, что на 13 апреля россияне уничтожили 1937 объектов на территории города. Из них жилых зданий – 1671, да еще 75 школ.

"Это говорит о целенаправленном геноциде украинского народа и целеустремленном геноциде города Харькова и мирных харьковчан. Есть погибшие, есть раненые, и, конечно, ситуация очень тяжелая", — комментирует Терехов.

По его словам, несмотря на обстрелы, продолжают работу коммунальные службы и центры предоставления гуманитарной помощи.

"Мы вместе с волонтерами раздаем продукты питания, медикаменты, предметы первой необходимости. У нас работают магазины, работают аптеки, работают рынки, чтобы люди могли купить то, что им необходимо", - сообщил городской голова.

Напомним, что по состоянию на 11 апреля в Харькове оккупантами РФ разрушены 1617 жилых домов.

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