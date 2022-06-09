В Харькове российские снаряды попали в кафе, библиотеку и магазин, есть погибшие и раненые
Россия 8 июня обстреляла Харьков: двое погибших и четверо раненых, еще семь получили ранения от обстрелов Харьковской области
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграммах.
"В минувшие сутки российские оккупанты продолжили терроризировать мирное население области массированными обстрелами. В Харькове снаряды попали в кафе, школьную библиотеку и магазин. 2 человека погибли, 4 ранены", - написал он.
Кроме того, Россия 8 июня обстреливала село Циркуны, Малоданиловскую ОТО, пгт Коробочкино, пгт Печенеги, Золочев, Барвенково, Балаклею и Первомайский. В этих населенных пунктах повреждены дома, хозяйственные постройки, склады и гаражи. Семь человек получили ранения, заканчивают в ОВА.
"В селе Элитное получил ранение подорвавшийся в поле на российской мине тракторист. Еще раз подчеркиваю важность сотрудничества с саперами ГСЧС и военными, начиная агроработы!" – подчеркнул Синегубов.
На Харьковском направлении враг сосредоточен на обороне, минует происки. В районе Изюма оккупанты готовят очередные попытки наступления на Славянск и Барвенково, добавил глава ОВА.
- По состоянию на 10 июня оккупанты ищут слабые места в обороне Северодонецка и ведут штурмовые действия по нескольким направлениям.
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