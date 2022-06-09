Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в телеграммах.

"В минувшие сутки российские оккупанты продолжили терроризировать мирное население области массированными обстрелами. В Харькове снаряды попали в кафе, школьную библиотеку и магазин. 2 человека погибли, 4 ранены", - написал он.

Кроме того, Россия 8 июня обстреливала село Циркуны, Малоданиловскую ОТО, пгт Коробочкино, пгт Печенеги, Золочев, Барвенково, Балаклею и Первомайский. В этих населенных пунктах повреждены дома, хозяйственные постройки, склады и гаражи. Семь человек получили ранения, заканчивают в ОВА.

"В селе Элитное получил ранение подорвавшийся в поле на российской мине тракторист. Еще раз подчеркиваю важность сотрудничества с саперами ГСЧС и военными, начиная агроработы!" – подчеркнул Синегубов.

На Харьковском направлении враг сосредоточен на обороне, минует происки. В районе Изюма оккупанты готовят очередные попытки наступления на Славянск и Барвенково, добавил глава ОВА.

По состоянию на 10 июня оккупанты ищут слабые места в обороне Северодонецка и ведут штурмовые действия по нескольким направлениям.

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