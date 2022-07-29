В Харькове российские ракеты частично разрушили корпус Сельскохозяйственного университета
Из-за российских обстрелов разрушена часть корпуса Харьковского национального технического университета сельского хозяйства имени Петра Василенко
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
"Армия оккупантов нанесла ракетный удар по Харькову. В очередной раз уничтожен памятник архитектуры. От российских ракет частично разрушен корпус Харьковского университета сельского хозяйства. Из-за взрыва почти во всем здании выбиты окна. На месте работают правоохранители, фиксируют преступления оккупантов", - говорится в сообщении.
Добавим, что здание главного корпуса университета является историческим архитектурным памятником города.
- Напомним, в ночь с 28 на 29 июля в Харькове и области прогремели взрывы. В Институт исследования войны говорят , что российские войска не добились территориальных успехов на Харьковском направлении, но могут готовить наступление в области.
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