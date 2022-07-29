В Харькове российские ракеты частично разрушили корпус Сельскохозяйственного университета

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Армия оккупантов нанесла ракетный удар по Харькову. В очередной раз уничтожен памятник архитектуры. От российских ракет частично разрушен корпус Харьковского университета сельского хозяйства. Из-за взрыва почти во всем здании выбиты окна. На месте работают правоохранители, фиксируют преступления оккупантов", - говорится в сообщении.

Добавим, что здание главного корпуса университета является историческим архитектурным памятником города.

Напомним, в ночь с 28 на 29 июля в Харькове и области прогремели взрывы. В Институт исследования войны говорят , что российские войска не добились территориальных успехов на Харьковском направлении, но могут готовить наступление в области.

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