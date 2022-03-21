В Харькове российские оккупанты разрушили обстрелами почти 1 тыс. домов, - Терехов

Об этом в эфире национального телемарафона заявил мэр Харькова Сергей Терехов, сообщает Еспресо.TV.

По его словам, львиная доля разрушений приходится на жилые дома – 778.

"Мы уже активно работаем с архитекторами, строителями для возрождения города Харькова. У нас есть четкое понимание, как и что нужно будет делать", - сказал Терехов.

Напомним, в течение суток с 19 по 20 марта в Харькове россияне обстреливали гражданское население из артиллерии , в результате попадания снарядов в дома произошло несколько крупных пожаров.

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